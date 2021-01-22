بريدة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الرابع عشر لموسم 1442 ، أمس ، بحضور مدير ميدان الملك سعود ،عبدالعزيز التويجري وجمع من محبي رياضة الفروسية بالمنطقةوتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 2400 م حققه الجواد ( أمان الله ) للمالك جلوي المطيري وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 02.55.63الشوط الثاني إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 2400 م حققه الجواد ( حاذر ) للمالك عبدالله العتيبي وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 02.53.56الشوط الثالث والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1200م حققته الفرس ( ود نوره ) للمالك بسام العليان وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره : 01.18.57الشوط الرابع والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( عمر 4 سنوات ) على مسافة1400 م حققته الفرس ( شاعرة ) للمالك مازن الزيداني وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره : 01.31.69الشوط الخامس مفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد (2017-2018م) على مسافة 1400 م على كأس مربط الصرار حققه الجواد ( حازمجوده ) للمالك سعود الدامر وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.44.53الشوط السادس والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600 م حققته الفرس نبضات للمالك بسام العليان وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره : 01.49.01الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( متعشم ) لإسطبل الحسام وقطع مسافة الشوط بزمن قدره : 01.50.40الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600 م حققته الفرس ( احترازية ) للمالك عمر المرشود وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره : 01.52.07وفي نهاية الحفل توج مدير عام الميدان كأس الدعم الثالث عشر مالك الجواد ( متعشم ) حمد السلمان وسلم كأس مربط الصرار للخيل العربية لمدرب الجواد ( حازم جودة ) صالح المدفع .// انتهى //16:58ت م0078