بيروت 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب اليوم اتصالا هاتفيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وتم خلال الاتصال بحث مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لمساعدة لبنان في التغلب على الأزمات التي يعاني منها, كما ناقشا موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني.// انتهى //17:00ت م0081