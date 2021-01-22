جيزان 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة آل وبران بمحافظة الريث الشيخ علي بن وجعان الوبراني الريثي -رحمه الله- الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.//انتهى//18:47ت م0084