الطائف 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسقام محافظ المويه أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم ، اليوم ، بتفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف. وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.وألقى الشيخ العمري محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم ودور المملكة في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان وحذر فضيلته من التحزب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.// انتهى //18:54ت م0085