الرباط 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسعقد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك جلسة عمل افتراضية أمس مع رئيس مؤسسة ليبنيز الألمانية الدكتور ماتياس كلاينر لبحث سبل تطوير التعاون البناء بين الجانبين في مجالات الاهتمام المشترك.وأوضح بيان للمنظمة أن الجانبين شددا خلال الجلسة على ضرورة تعزيز التعاون بينهما عبر برامج عملية في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال، وبناء جسر من العلاقات بين المؤسسة الألمانية والدول الأعضاء في الإيسيسكو.وأكد الدكتور المالك أن رؤية الإيسيسكو وإستراتيجية عملها الجديدة تتبنى الانفتاح على الجميع، ووضعت ميثاقا يتيح للدول غير الأعضاء والمؤسسات الدولية الانضمام إليها بصفة مراقب، لتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال وحماية البيئة.وشكلت هذه الجلسة مناسبة لاستعراض أهم ما تقوم به المعاهد والمراكز والإدارات المختلفة في مؤسسة ليبنيز ومنظمة الإيسيسكو، وطرح مقترحات التعاون المباشر خصوصا ما يتعلق بالزراعة الذكية وأبحاث تغير المناخ، والحفاظ على التراث والعناصر الثقافية.// انتهى //18:56ت م0086