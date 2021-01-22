مقديشو 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأدان الصومال بشدة التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف أمس سوقًا شعبيًا في وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وجدد الصومال وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم، تضامنه ووقوفه إلى جانب العراق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومجابهة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.وقدم الصومال تعازيه لذوي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل والكامل للمصابين .// انتهى //18:57ت م0088