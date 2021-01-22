بغداد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التفجير الانتحاري المزدوج الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى بوسط بغداد أمس يعد خرقاً لن نسمح بتكراره، مشيراً إلى وجود خلل يجب الإسراع بمعالجته.وقال الكاظمي أثناء رئاسته اجتماعا أمنيا وعسكريا لمناقشة أسباب الخرق الأمني الذي شهدته بغداد أمس :"إن تنظيم داعش الإرهابي كان يحاول يوميا الوصول إلى بغداد, وقد تم إحباط جميع محاولاته بعمليات استباقية، لكن للأسف تمكن يوم أمس من ذلك".وشدد الكاظمي على وجوب وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة بشكل عاجل، مشيرًا إلى التغييرات التي أجراها في البنية الأمنية والعسكرية بالبلاد على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج.// انتهى //19:05ت م0089