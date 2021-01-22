بغداد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأطلق جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات عراقية بهدف القضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي.وأفاد الجهاز في بيان صحفي بأن العملية التي انطلقت فجر اليوم في محافظات بغداد وكركوك والأنبار حققت في ساعاتها الأولى الإطاحة بعدد من الإرهابيين .وتأتي هذه العملية بعد ساعات من العملية الإرهابية التي شهدتها بغداد أمس المتمثلة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.// انتهى //19:05ت م0090