عام / قوات الأمن العراقية تطلق عملية أمنية واسعة للقضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي
الجمعة 1442/6/9 هـ الموافق 2021/01/22 م واس
بغداد 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس
أطلق جهاز مُكافحة الإرهاب العراقي اليوم عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات عراقية بهدف القضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي.
وأفاد الجهاز في بيان صحفي بأن العملية التي انطلقت فجر اليوم في محافظات بغداد وكركوك والأنبار حققت في ساعاتها الأولى الإطاحة بعدد من الإرهابيين .
وتأتي هذه العملية بعد ساعات من العملية الإرهابية التي شهدتها بغداد أمس المتمثلة بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
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19:05ت م
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