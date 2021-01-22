رياضي / الفغم يُتوج الفائزين في بطولة الطائرات اللاسلكية
الجمعة 1442/6/9 هـ الموافق 2021/01/22 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس
توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم " سعود الفغم مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية ( آرسي_سكاي ) التي نظمها الاتحاد في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.
وضمت البطولة فئتين " أساسية" شملت جميع فئات الطائرات اللاسلكية، و " متقدمة " شملت الطائرات النفاثة Jet، والطائرات المجنحة المروحية "وقود"، وشهدت منافسة قوية بين ٢٨ مشاركاً وجاءت نتائجها كالتالي:
- الفئة الأساسية
١- أحمد شرف
٢- أحمد الزهراني
٢- أيمن مختار
الفئة المتقدمة
( طائرات الجت النفاثة )
١- أحمد العنزي
٢- حمد الرفدان
٣- سعيد العمري
( طائرات الوقود المجنحة)
١- أيمن الحميضي
٢- رفعت امشلي
٢- محمد القميش
// انتهى //
19:33ت م
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