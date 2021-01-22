الرياض 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت " تحكم " سعود الفغم مساء اليوم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية ( آرسي_سكاي‬ ) التي نظمها الاتحاد في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.وضمت البطولة فئتين " أساسية" شملت جميع فئات الطائرات اللاسلكية، و " متقدمة " شملت الطائرات النفاثة Jet، والطائرات المجنحة المروحية "وقود"، وشهدت منافسة قوية بين ٢٨ مشاركاً وجاءت نتائجها كالتالي:- الفئة الأساسية١- أحمد شرف٢- أحمد الزهراني٢- أيمن مختارالفئة المتقدمة( طائرات الجت النفاثة )١- أحمد العنزي٢- حمد الرفدان٣- سعيد العمري( طائرات الوقود المجنحة)١- أيمن الحميضي٢- رفعت امشلي٢- محمد القميش// انتهى //19:33ت م0092