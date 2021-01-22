الرياض 9 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية وشعب أفريقيا الوسطى الصديق.// انتهى //19:46ت م0097