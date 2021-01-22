القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسفاز منتخب روسيا على نظيره منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 32-20 في المباراة التي جمعتهما اليوم في إطار الجولة الثانية من الدور الرئيسي بالمجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر حاليا .وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 5 نقاط (بينها 3 نقاط من الدور التمهيدي) بانتظار نتائج مباراتي كل من مصر وبيلا روسيا والسويد وسلوفينيا لتحديد ترتيب مراكز المجموعة الرابعة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية اليوم، في حين جاءت مقدونيا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.// انتهى //19:49ت م0098