القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسفاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري بنتيجة (33 - 29)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد رقم 27 للرجال (مصر 2021).وبهذه النتيجة، حصل المنتخب البرتغالي على نقطتين ويرفع رصيده لـ6 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة خلف فرنسا المتصدر.. فيما تجمد رصيد المنتخب السويسري عند نقطتين بالمركز الخامس في انتظار ما ستسفر عنه باقي مواجهات اليوم.وحصل لاعب المنتخب السويسري أندي شيمت على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة بلاده، وبعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء، وتسجيله لـ11 هدفًا.ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب البرتغالي في الجولة المقبلة مع نظيره الفرنسي.. فيما يواجه المنتخب السويسري نظيره الجزائري.// انتهى //19:50ت م0099