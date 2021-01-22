واشنطن 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم تعيين لويد أوستين لمنصب وزير الدفاع.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اختار أوستين للمنصب في ديسمبر الماضي.وقام أوستين بدور مهم في قيادة مهمات دقيقة للقوات الأمريكية وترشح لموقع نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي ليتولى المنصب في يناير عام 2012، وفي عام 2013 أصبح أوستن قائداً للقيادة المركزية الأمريكية.// انتهى //19:54ت م0100