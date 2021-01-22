رياضي / المغرب تفوز على كوريا الجنوبية في منافسات كأس العالم لكرة اليد للرجال " مصر 2021 "
الجمعة 1442/6/9 هـ الموافق 2021/01/22 م واس
القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس
فاز المنتخب المغربي على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (32 - 25) في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد للرجال (مصر 2021).
بهذه النتيجة، حقق منتخب المغرب أول انتصار له في البطولة؛ ليحصد نقطتين في منافسات البطولة بالمجموعة الثانية، بالتساوي مع النمسا وتشيلي.. بينما ظل منتخب كوريا الجنوبية بدون نقاط.
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19:54ت م
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