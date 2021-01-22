القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسفاز المنتخب المغربي على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (32 - 25) في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد للرجال (مصر 2021).بهذه النتيجة، حقق منتخب المغرب أول انتصار له في البطولة؛ ليحصد نقطتين في منافسات البطولة بالمجموعة الثانية، بالتساوي مع النمسا وتشيلي.. بينما ظل منتخب كوريا الجنوبية بدون نقاط.// انتهى //19:54ت م0101