الرياض 9 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021م واسصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في اقتحام مقار الشركات ومتاجر المعدات الخفيفة وسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وبيعها بعد تغيير معالمها، وتمكنوا في إحداها من الاستيلاء على مبلغ (280) ألف ريال، ومستندات وعقود من مقر إحدى الشركات، وقد تم استرداد المسروقات بعد التوصل إلى مكان إخفائها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //20:04ت م0103