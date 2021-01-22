عرعر 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر اليوم ، سباقا لخيل الإنتاج ،بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك في ميدان الفروسية على طريق سكاكا .وفي ختام السباق أعلنت لجنة السباق والتحكيم النتائج النهائية لشوطي الخيل المشاركة في مسافة 1400 متر، حيث حقق الجواد "عموري" للمالك عايد بن شاهد العنزي المركز الأول.وفي الشوط الثاني حققت الفرس "النافجة "للمالك يوسف بن محمد الصلهام المركز الأول .بعد ذلك سلمت اللجنة المنظمة مكافأة الفوز للفائزين،المقدمة من عدد من رجال الأعمال بالمنطقة ، كما كرمت اللجنة المنظمة ، الجهات المتعاونة.// انتهى //20:17ت م0105