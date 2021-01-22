ملهم 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسانطلقت أمس بطولة خشم الحصان التي ينظمها مركز المرتجز للفروسية بمقره الواقع بملهم شمال مدينة الرياض بمحافظة حريملاء.وشهدت البطولة التي تقام على مدار ٣ أيام يتخللها ١٠ أشواط، مشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من نخبة فرسان المملكة الدوليين والمحليين.وانطلقت البطولة بشوط المبتدئين وحققه الفارس عمر العريج، ونال المركز الثاني سعود الشافي، والثالث إبراهيم القحطان، تلاه شوط الأشبال أقل من 15 سنة وفاز به الفارس حسن آل هادي وحل ثانياً راكان الحارثي والثالث أسامه الطالعي، وأقيمت بعد ذلك منافسات شوط المستوى الصغير وتصدره الفارس فيصل العودة، تاركاً المركز الثاني للفارس فهد البشر والثالث للفارس فيصل أبا الخيل.واختتمت منافسات اليوم الأول من البطولة بشوط المستوى الكبير، ظفر بلقبه الفارس عبدالله الشربتلي, فيما حصد المركز الثاني الفارس عبدالله الراجحي, والثالث الفارس ناصر الشواف.وتختم البطولة غداً بإقامة أهم جائزتين ( الكبرى و المتوسطة) التي تشهد تنافساً قوياً بين الفرسان الدوليين.// انتهى //20:33ت م0107