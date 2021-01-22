سكاكا 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسبلغ عدد المستفيدين من برامج مجلس شباب الجوف في العام الماضي 2020 ،أكثر من 64348 شابًا وفتاةً في أكثر من 100 ملتقى وبرنامج.وشملت -الأرقام التي ذكرها المجلس من خلال تقرير "النتائج الختامية لعام 2020م" عدد أيام إقامة البرامج والفعاليات الذي بلغ 202 يوم.كما ذكر التقرير أن هناك أكثر من 1089 متطوعا من الشباب بالمنطقة قضوا أكثر من 5445 ساعة تطوعية، متطرقا للعائد الاقتصادي على التطوّع الذي بلغ نحو 163,350 ريالًا .وذكر أمين عام مجلس شباب الجوف مهند الهادي "أن المجلس وعلى الرغم من جائحة كورونا إلّا أنه حضر بقوة من خلال البرامج والفعاليات التي أقامها في العام المنصرم ، مشيرا إلى أن أغلب البرامج والمبادرات أقيمت "عن بعد"، منوها بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس شباب الجوف ومتابعته المستمرة لبرامج المجلس وفعالياته.20:46ت م0108