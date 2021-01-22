القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واستعادل فريق سموحة مع ضيفه بيراميدز بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .ورفع بيراميدز رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس، فيما أصبح رصيد سموحة 9 نقاط بعد تعادله في آخر أربع مباريات ليحتل المركز التاسع.// انتهى //20:58ت م0110