تونس 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسوقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية التونسية لوقاية الأطفال والشباب من مخاطر المعلوماتية.وأفاد رئيس الجمعية، محمد بن نعمان في تصريح، أن اتفاقية التعاون تهدف إلى إقامة تربية وثقافة سيبرانية مسؤولة وسليمة في صلب البرامج التعليمية في المؤسسات التربوية العمومية في تونس، وفي عدد من البلدان العربية، إلى جانب أنها تهدف إلى عدم استغلال الأطفال والشباب في الفضاءات السيبرانية، على غرار الفضاءات الافتراضية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتوقي من مخاطر هذه الفضاءات وتداعياتها السلبية على هذه الفئات.وأضاف أن الجمعية ستقوم بتدريب المدربين العرب الأعضاء في منظمة "الألكسو"، حسب ما تنص عليه الاتفاقية، وتنظيم اجتماع في غضون شهرين، بين الأطراف المشاركة في الاتفاقية من أجل تقييم البرامج والأهداف والمخططات للدول.// انتهى //21:24ت م0111