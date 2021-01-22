الرباط 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2020 م واسبدأت اليوم بمدينة بوزنيقة المغربية، جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، لاستكمال ما اُتفِقَ عليه سابقًا لكي يدخل حيز التنفيذ مباشرة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إضافةً إلى استكمال المفاوضات حول كيفية تولي المناصب السيادية في الدولة.وتأتي هذه الجولة الجديدة امتدادًا لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020م بكل من بوزنيقة وطنجة، توجت بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية.// انتهى //21:39ت م0112