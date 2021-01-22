القاهرة 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسفاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البيلاروسي بنتيجة 35 - 26 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021".وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط ليحتل بها صدارة المجموعة ويقترب كثيرًا من التأهل لربع النهائي، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الخامس.// انتهى //22:59ت م0120