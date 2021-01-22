رياضي / منتخب مصر يفوز على بيلاروسيا فى كأس العالم لليد "مصر 2021"
الجمعة 1442/6/9 هـ الموافق 2021/01/22 م واس
القاهرة 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس
فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البيلاروسي بنتيجة 35 - 26 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021".
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط ليحتل بها صدارة المجموعة ويقترب كثيرًا من التأهل لربع النهائي، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الخامس.
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22:59ت م
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