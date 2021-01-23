نيويورك 9 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول اليوم، مع انحسار الآمال بشأن إعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل خلال الأشهر المقبلة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 179.03 نقطة، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 30996.98 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.6 نقطة، أو 0.3 بالمئة، إلى 3841.47 نقطة.وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 12.15 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 13543.06 نقطة.وعلى أساس أسبوعي، صعد ستاندرد آند بورز 1.94 بالمئة، وارتفع داو 0.59 بالمئة، وقفز ناسداك 4.19 بالمئة.// انتهى //01:24ت م0129