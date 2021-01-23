القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسفاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على نظيره الجزائري بنتيجة (36-23)، في المباراة، التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال "مصر- 2021".وارتفع رصيد المنتخب النرويجي بهذا الفوز إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة المركز الثالث بالمجموعة التي تتصدرها فرنسا برصيد 8 نقاط، بينما تأتي أيسلندا رابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن سويسرا صاحبة المركز الخامس، فيما تبقى الجزائر بالمركز الأخير بلا رصيد من النقاط.//انتهى//01:34ت م0130