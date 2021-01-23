القاهرة 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واستعادل منتخب سلوفينيا مع نظيره السويدي بنتيجة 28-28، في المباراة التي جمعتهما اليوم على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021".وبهذه النتيجة واصل منتخب السويد تصدره المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن منتخب مصر، الذي حل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضا، فيما جاء الاتحاد الروسي بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن سلوفينيا صاحبة المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، ثم بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وأخيراً مقدونيا الشمالية المركز السادس بلا رصيد من النقاط.// انتهى //02:42ت م0134