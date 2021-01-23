الرياض 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.فيصل بن سلمان يشيد بجهود ومشروعات وزارة الصحة.أمير القصيم يقف على مقري ميدان الفروسية والإبل.نائب أمير جازان يتفقد طريق جبل القهر في محافظة الريث.وزير الخارجية: متفائلون بعلاقات ممتازة مع أميركا.المعلمي: لا مبرر لاستخدام العنف في التعبير عن وجهات النظر.د. الشريم: احذروا الحكم على الناس حسب الهوى.ابن حميد: اصحبوا العقل بإيثار الدين على الدنيا.اتفاقية بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض وسفارة الولايات المتحدة.رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج في بغداد.«الصحة»: إجراء أكثر من 49 ألف فحص كورونا خلال 24 ساعة.اللحظات الأولى للرئيس بايدن.. محو إرث ترمب ومعارك سياسية مبكرة.داعش يتبنى الهجمات الانتحارية.كورونا: فرنسا تتهيأ للحجر.. وانتكاسة في إفريقيا.// يتبع //06:12ت م0002