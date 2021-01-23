سياسي / مجموعة دول "إيكواس" تعقد قمة حول الوضع الأمني في المنطقة
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
أبوجا 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
بدأت بالعاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم، قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بشأن الأجندة الأمنية للعام 2021 بالمنطقة.
وأفادت مجموعة "إيكواس" أن القمة تأتي بعد سلسلة هجمات شهدتها بعض الدول الأعضاء بالمجموعة، خصوصًا في جمهوريتي النيجر ومالي، إذ قتل وجرح مئات الأشخاص في هجمات مختلفة خلال عام 2020 . // انتهى //
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