أبوجا 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسبدأت بالعاصمة النيجيرية أبوجا، اليوم، قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بشأن الأجندة الأمنية للعام 2021 بالمنطقة.وأفادت مجموعة "إيكواس" أن القمة تأتي بعد سلسلة هجمات شهدتها بعض الدول الأعضاء بالمجموعة، خصوصًا في جمهوريتي النيجر ومالي، إذ قتل وجرح مئات الأشخاص في هجمات مختلفة خلال عام 2020 . // انتهى //08:19ت م0009