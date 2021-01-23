الرياض 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسدشّن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من البرامج التعريفية بخدماته لعام 2021، التي تستهدف المجتمع للتعريف بخدماته وبرامجه وذلك عن طريق الحسابات الخاصة بالمجمع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بحضور المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني ومسؤولي المجمع.وأكد الدكتور القحطاني حرص المجمع على مواكبة جهود وزارة الصحة بتقديم الرعاية والاهتمام لجميع المستفيدين من خدماته، ومن ذلك تقديم الرسائل الهادفة التي تقدم التثقيف والتعريف والتوعية عبر وسائل الإعلام بما يسهم في وصول تلك الرسائل لجميع أبناء المجتمع، مشيداً بجهود الإدارات والأقسام المعنية بتقديم التعريف والتثقيف والتوعية في دعم برامج المجمع الرئيسية وتساعد في نجاحها.من جهته أوضح مدير العلاقات والإعلام الصحي حمد العتيبي أن هذه البرامج تأتي للتعريف بالخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية التي يقدمها المجمع وآليات الاستفادة منها ومن برامج المجمع الأخرى، مؤكداً حرص المجمع على إيصال رسائله للمستفيدين من خدماته بما يسهم في سهولة حصولهم على الخدمة، وعبر جميع الوسائل الممكنة.// انتهى //09:00ت م0011