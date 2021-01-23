القاهرة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية لأكاديمية الشرطة أمس، أن وزارة الداخلية بذلت جهودًا كبيرة وقدمت تضحيات كثيرة خلال السنوات الماضية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.ونشرت تشديد وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، حرص بلادها على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السوداني في تعزيز أطر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك بوصفه أحد أهم أدوات الحوار الإستراتيجي المشترك.وأنبأت صحف السبت عن مقتل 4 سوريين من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على بعض الأهداف بمحيط محافظة حماة.ورصدت تداعيات التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة العراقية بغداد، وتم على إثره إقالة قيادات أمنية كبيرة، مبرزة تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك خلل أمني وراء التفجيرين الإرهابيين.وتطرقت صحف القاهرة إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى هجوم عدد من المستوطنين اليهود على منازل فلسطينيين بالزجاجات الحارقة جنوب نابلس.ولفتت الانتباه إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن يتم في غضون أسبوع، والترحيب الدولي بإنشاء آلية يفترض أن تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا تسمح بتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.واهتمت صحف مصر بالوضع الصحي لفيروس كورونا حول العالم، مبرزة إعلان منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا تم رصدها حتى الآن في 60 دولة مما دفع العديد من الجهات الطبية للبحث عن حلول عاجلة لوقف زحف تحور الفيروس وظهور سلالات جديدة.//انتهى//09:14ت م0013