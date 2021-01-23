المدينة المنورة 10 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 23 يناير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – العيص – المهد – بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السادسة مساء .// انتهى //09:52ت م0015