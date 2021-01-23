بيروت 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باستمرار أزمة تأليف الحكومة وسط ما يحكى عن انقطاع التواصل والتفهام بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.ولفتت الانتباه إلى إعلان الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجاله الجوي آتية من الأراضي اللبنانية.وتحدثت صحف بيروت عن تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته لن تسمح بخرق أمني جديد عقب التفجير المزدوج الدامي الذي وقع في بغداد وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.وفي الشؤون الدولية عرجت على اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة خفض الأسلحة الإستراتيجية "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو.وفي سياق مشابه أخبرت عن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ.وسلطت صحف لبنان الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا ونقلت عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك توقعه بفعالية اللقحات أمام كورونا الأفريقي المتحور.// انتهى //09:58ت م0016