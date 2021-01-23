إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الباكستانية اليوم توقعَ حكومة إسلام آباد من الإدارة الأمريكية الجديدة الالتزام بمواصلة عملية السلام والمصالحة الأفغانية وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.واهتمت بتأكيد باكستان اهتمامها بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى تكثيف الحكومة الباكستانية مساعيها لسرعة توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في باكستان لاحتواء انتشار هذا الفيروس القاتل.وأشارت إلى رغبة باكستان في تعزيز العلاقات التجارية مع سويسرا لإقرار التوازن في التبادل التجاري بين الطرفين.وأخبرت صحفُ السبت عن ارتفاع صادرات باكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات بنسبة 40% في النصف الأول من السنة المالية الجارية.وتناقلت إدانةَ باكستان الشديدة للتفجيرين الانتحاريين اللذين هزا العاصمة العراقية بغداد وخلفا عشرات القتلى والجرحى.أفغانياً نشرت أنباء التطورات الأمنية حيث قتل ستة من أفراد قوات الأمن بهجوم مسلح شنه عناصر حركة طالبان على مركز للشرطة جنوب غرب أفغانستان.وتابعت صحفُ باكستان في الشأن الإقليمي والدولي تطورات التوتر السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وقلق الدول الأوروبية من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وعزم الإدارة الأمريكية الجديدة على مراجعة اتفاق السلام مع حركة طالبان الأفغانية.// انتهى //10:39ت م0018