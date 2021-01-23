جدة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسشاركت المنظمة العربية للسياحة في الندوة العالمية تحت عنوان "75 دقيقة من المحادثة حول إعادة التفكير في السياحة" التي نظمتها منظمة التأثير الأكاديمي للأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء هيئة الأمم المتحدة.واستعرضت المنظمة خلال مشاركتها في الندوة أهمية صناعة السياحة على مستوى العالم عامةً و على مستوى الوطن العربي خاصةً و ضرورة عمل الدول والحكومات على دعم و تطوير السياحة بأنواعها مع الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه و تأهيله.وأوضح المتحدث الإعلامي الرسمي للمنظمة الدكتور وليد علي الحناوي أن المنظمة العربية للسياحة شاركت إلى جانب العديد من الهيئات والجهات المعنية بالسياحة الدولية والإقليمية، حيث أكدوا خلال الندوة أهمية الاعتماد على عدة عوامل لتعويض الخسائر الناجمة عن آثار جائحة فيروس Covid-19، في مجال السياحة ومنها حث حكومات دول العالم والقطاع الخاص على السياحة الداخلية والسياحة البيئية و التنمية المستدامة للسياحة والسياحة الخضراء وأخذ الدروس المستفادة من الأزمة الحالية ومنح تسهيلات على السياحة والسفر و إلغاء الفائدة على القروض و إلغاء الضرائب.وأضاف الدكتور الحناوي أن المنظمة العربية للسياحة تطرقت إلى أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بهذه الصناعة الكبرى، خاصةً في مجال التطور التكنولوجي والتحول الإلكتروني، لافتاً إلى أن جميع البرامج الترويجية والتسويقية للوجهات السياحية ستختلف آلية عملها والتعريف بها بناءً على تطورها التكنولوجي حيث ستنجح الوجهات التي تحقق جودة في الخدمات المقدمة بدولها تتناسب مع تكنولوجيا العصر.يذكر أن المنظمة العربية للسياحة أصدرت عدة توصيات حال انتهاء جائحة كورونا لتنمية وتطوير السياحة العربية تتمثل في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي للتنمية السياحية، والاستفادة من اتفاقية المنظمة مع المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الدولية ، وتقديم خدمات بوليصة تأمين السفر مع تغطية فيروس كورونا ،وبطاقة السائح العربي الائتمانية، إضافة إلى عدد من التوصيات التي أعدت بين الاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للسياحة لإعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.// انتهى //10:59ت م0019