عام / روسيا تسجل 20921 إصابة جديدة بكورونا و559 وفاة
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
موسكو 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
سجّلت السلطات الصحية في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 20921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و559 وفاة.
وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أن الإصابات الجديدة من بينها 2668 حالة في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و698273 إصابة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوَفَيَات ارتفع إلى 68971 وفاة.
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