بغداد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واساستهدف مطار بغداد الدولي أمس بثلاثة صواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.وأفادت خليةُ الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم, بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، سقط اثنان منها خارج المطار فيما سقط الثالث على منزل مواطن عراقي في منطقة حي الجهاد القريب من المطار، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به من دون تسجيل خسائر بشرية.// انتهى //11:42ت م0023