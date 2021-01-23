رام الله 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الفلسطينية الصادرة اليوم دعوةَ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأممَ المتحدة لبذل كل جهد ممكن من أجل تسهيل إجراء الانتخابات العامة، ومطالبة إسرائيل بتمكين المقدسيين من المشاركة فيها بالترشح والتصويت.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرتي كفر قدوم ودير جرير المناهضتين للاستيطان، وتصدى فلسطينيون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان اللبن الشرقية، فيما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين بالرصاص وهم في الأراضي الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأولت صحفُ السبت اهتمامًا بتأكيدات وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين عثمان الجرندي ثبات موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستعداد تونس الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب الفلسطيني.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 12 وفاة و494 إصابة جديدة و792 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:58ت م0024