بغداد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسركزت الصحفُ العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الملف الأمني في البلاد، مبرزة الأصداء وردود الفعل على التفجير الانتحاري الإرهابي المزدوج الذي طال منطقة الباب الشرقي بوسط بغداد أمس الأول.وتناولت صحفُ بغداد تعهدَ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة الإرهاب بردٍ مزلزل وقاس، منوهة في هذا المجال بإطلاق جهاز مكافحة الإرهاب أمس عملية أمنية في ثلاث محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.وتطرقت إلى التغييرات الواسعة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على القيادات الأمنية المهمة، على خلفية الخرق الأمني الذي شهدته بغداد أمس الأول.وعرجت صحف السبت على الاستهدافات التخريبية الإرهابية لشبكات وأبراج نقل الطاقة الكهربائية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى سعي وزارة الكهرباء لحمايتها.وتطرقت إلى الخطوات التي قامت بها اللجنة الماليّة لإعادة صياغة الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 قبل عرضها للتصويت في مجلس النواب.وتناولت صحف العراق الهجمات المتكررة التي يقوم بها الطيران الحربي التركي على مناطق متفرقة من محافظات إقليم كردستان، والتي كان آخرها قصف قرية " ألانه " بقضاء حاج عمران التابع لمحافظة أربيل.// انتهى //12:12ت م0025