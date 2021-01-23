الجزائر 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيدات الحكومة الجزائرية على لسان المتحدث باسمها وزير الاتصال عمار بلحيمر أمس أن مشروع قانون الانتخابات الجديد يأتي في سياق عزم الدولة على مواصلة محاربة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك شراء الأصوات والذمم أثناء المواعيد الانتخابية، موضحًا أنّ ممارسات النظام السابق شوّهت سمعة الجزائر.وواصلت رصد الوضعية الوبائية في الجزائر جراء فيروس كورونا، مبرزة استقرار عدد الإصابات الجديدة عند مستوى أقل من 300 إصابة يوميًا، وعدد حالات الوفاة تحت عشر حالات.وتناولت صحف السبت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن التصويت لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، سيتم خلال اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، مطلع شهر فبراير المقبل.وأخبرت عن إعلان البيت الأبيض أن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني بأن الولايات المتحدة ستراجع في فبراير، الاتفاق المبرم مع حركة "طالبان"، مشيرة إلى أن طرفي الصراع الأفغاني أعلنا قبل أسابيع أن المفاوضين ينتظرون تنصيب بايدن لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بالجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.وأنبأت صحف الجزائر أن منظمة الصحة العالمية نفت تسجيل أي وفاة نتيجة تلقي المصابين للقاح المضاد لفيروس كورونا، كان ذلك ردًا على تقارير وأخبار تحدثت منذ بدء حملات التطعيم في عدد من الدول عن تسبب اللقاحات في وفاة أشخاص مصابين بالفيروس.// انتهى //12:17ت م0027