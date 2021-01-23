الرباط 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأخبرت الصحفُ المغربية الصادرة اليوم، عن وصول أول شحنة من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" أمس إلى مطار الدار البيضاء، قادمة من الهند، مشيرة إلى ترتيبات السلطات لانطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.وتطرقت إلى انطلاق فعاليات التدريب المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية، والبحرية الأمريكية بمشاركة بريطانية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية بمدينة الجبيل، والذي أطلق عليه اسم المدافع البحري 21.واهتمت صحفُ الرباط بانطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، بمدينة بوزنيقة المغربية لاستكمال ما اتفق عليه سابقًا وخاصة استكمال المفاوضات حول كيفية تولي المناصب السيادية في الدولة.دوليا تطرقت إلى توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على عشرة أوامر تنفيذية جديدة تحدد مخططه خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، ومن ضمنها بالخصوص إجراءات التعامل مع جائحة كورونا.وتابعت صحف المغرب تطورات الوضع الوبائي عبر العالم لافتة إلى التخوفات السائدة بعدد من الدول الأوروبية من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.// انتهى //12:19ت م0028