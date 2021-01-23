الرباط 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واستوصلت أطراف الاجتماع التشاوري الليبي، بين وفدين يمثلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، أمس في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى خطوات عملية بشأن المناصب السيادية.وقال ممثل مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، في تصريح بعد اختتام جلسة أمس: إن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان اليوم النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.وشدد الرعيض على أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.من جهته، قال ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر أبو ليفة: إن الجانبين بصدد استكمال الجوانب المتعلقة بالمناصب السيادية وأنهما أنجزا معظم ما هو متوقع في هذا الصدد، وأن الجميع متفق على السير بالسرعة الممكنة من أجل مواكبة ما تم إنجازه على المسار الدستوري ومسار السلطة التنفيذية.// انتهى //12:20ت م0029