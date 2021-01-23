طرابلس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسطالب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني، في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولرئيس مجلس الأمن السفير طارق الأدب, بتقديم الدعم والمساعدة التقنية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة، التي أُتفِقَ على إقامتها في 24 من ديسمبر 2021 م.وثمن السنى الجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في بلاده، متمنياً من مجلس الأمن إصدار قرار يدعم عملية الانتخابات ويتم تعميمه على الدول الأعضاء.// انتهى //12:21ت م0030