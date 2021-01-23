تونس 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسعادت مستجدات الوضع الوبائي نتيجة انتشار فيروس كورونا في تونس لتسيطر على اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم التي تناقلت تأكيد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا قد اقترحت على رئيس الحكومة فرض حجز صحي كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع ، في حين أكد عدد من أعضاء اللجنة أن الوضع الوبائي في البلاد خرج عن السيطرة ويصنف بالخطير ولا يمكن مراقبته.وتناقلت صحف السبت ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أمس بتصويت الحوار السياسي على آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة الموحدة في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى استخدام كل الوسائل لمنع عرقلة تنفيذ خارطة الطريق الأممية الموصلة إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.وألقت الضوء على تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه رسميا ، حيث بدأت أهم ملامح سياساته وتوجهاته تتضح في أكثر من ملف في المنطقة وفي العالم وسط آمال بأن تكون مواقفه أكثر اتزانا ودبلوماسية وعقلانية ، مرجحة أن بايدن ستكون له سياسات مغايرة في عديد من الملفات ، والذي يتجلى من خلال القرارات التي اتخذها خلال الأيام الماضية وفور تسلمه لمنصبه رسميا.وتناقلت إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بلاده تعتبر أكثر فتكا من مثيلاتها والتي قد تكون مرتبطة بمستويات أعلى للوفيات.وأشارت صحف تونس إلى أن فيروس كورونا حصد أرواح أكثر من مليونين و106 آلاف شخص، مع تسجيل نحو 100 مليون إصابة حول العالم منذ بدء تفشي الوباء، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا حيث تجاوز فيها عدد الوَفَيَات 414 ألفا، و أكثر من 24 مليونا و817 ألف إصابة.// انتهى //12:52ت م0031