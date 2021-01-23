الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسلطت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم الضوءَ على تصريح وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أن بلاده لا تقبل سياسية الأمر الواقع بخصوص سد النهضة الإثيوبي وأن لديه خيارات سيلجأ إليها في حال إصرار إثيوبيا تنفيذ الملء الثاني دون اعتبارا لتحفظات السودان.ونقلت عن تحالف الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم في السودان وجود صعوبات في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، المحدد له الثلاثاء المقبل بسبب الاختلاف في نسب المشاركة ومعايير الاختيار.و أبرزت صحف الخرطوم تأكيد المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفكي، ضرورة استرداد الأراضي السودانية كافة في الحدود مع إثيوبيا، لافتا إلى أن بلاده ليست لها مصلحة في الحرب مع إثيوبيا. وأخبرت عن توقيع وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مع نظيرته المصرية نفين جامع أمس، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الصغيرة.وركزت صحف السودان على ارتفاع عدد ضحايا الأحداث بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غربي السودان إلى 167 قتيلا.// انتهى //12:55ت م0033