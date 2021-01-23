بغداد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسألقت قوات الأمن العراقية في محافظة كركوك القبض على خمسة أفراد ينتمون إلى خلية إرهابية نائمة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.وأفاد جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان صحفي اليوم بأن قواته تمكنت على إثر معلوماتٍ استخبارية ومتابعة ميدانية من القبض على شبكة تضم خمسة أفراد ينتمون إلى ما يعرف بـ "الخلايا النائمة" جميعم مطلوبون للعدالة وفق قانون مكافحة الإرهاب، موضحًا أن هؤلاء اعترفوا أثناء التحقيق بتلقيهم توجيهات لإعادة تنظيمهم, تمهيدًا لشن عمليات إرهابية.وأضاف البيان أن بعض أفراد الخلية شارك في هجمات إرهابية على قرية البشير ومصفاة بيجي بمحافظة صلاح الدين، فضلاً عن تعرضهم على القوات الأمنية في محافظة كركوك.// انتهى //12:59ت م0034