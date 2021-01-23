إسلام آباد 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 530818 حالة، منها 35063 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1737 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 484508 حالات منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفا أنه تم تسجيل 43 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11247 وفاة.// انتهى //14:02ت م0038