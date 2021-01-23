الجبيل 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سابع سباقاته للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠ متر جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس ربحت من (٠-٣) سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد "مخبور" لإسطبل حمد محمد المري، وفي الشوط الثاني المخصص أفرس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس "عين الخيره" لإسطبل ناصر سعيد المطيري، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد "سعد الخوي" لإسطبل فارس تيسير الفتوح، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الجواد "ظليل" لإسطبل فارس تيسير الفتوح.وجاء الشوط الخامس المخصص حصن وأفراس مفتوح ٣ سنوات، حقق الفرس "توكلنا" لإسطبل إسحاق جميل التركماني المركز الأول، وسلم الكأس نائب المدير العام أحمد العريمة.// انتهى //14:22ت م0041