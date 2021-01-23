الخرطوم 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولايتي الخرطوم وأم درمان بجمهورية السودان.وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز منذ انطلاق الحملة 723 عملية جراحية، كما قدّم 3,349 استشارة طبية، إضافة إلى توزيع 1,011 نظارة طبية و2,369 قطرة للأعين، كما جرى تدريب 20 اختصاصيًّا من الطاقم الطبي من بينهم 14 من المكفوفين على مهارات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المرضى.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.// انتهى //15:06ت م0044