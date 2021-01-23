اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة اليمنية
السبت 1442/6/10 هـ الموافق 2021/01/23 م واس
الحديدة 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واس
واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م، ضخ 185.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 251.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 8 نقلات لنقل المخلفات من مخيمات النازحين والمجتمع المضيف إلى أماكنِ التخلص منها، استفاد من هذه الخِدْمات 6.530 فردا.
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15:10ت م
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