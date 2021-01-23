رام الله 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسبعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان رسالة خطية إلى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين , أكد فيها على موقف السلطنة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لنيل حريته وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.سلم الرسالة القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري خلال لقائه بمقر الرئاسة بمدينة رام الله المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.// انتهى //16:14ت م0053