أديس أبابا 10 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 23 يناير 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3337028 حالة مؤكدة.وذكر المركز في بيان له اليوم أن القارة الأفريقية سجلت إلى غاية مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.وأشار إلى أنه تم تسجيل تعافي نحو 2784501 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.// انتهى //16:40ت م0054